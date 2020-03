Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje de Gohan, fue asesinado este sábado en México [VIDEO]

México. Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje conocido por ser la voz de personajes como Gohan de Dragon Ball, Sheldon Cooper de The Big Bang Theory y Carlton Banks de El Príncipe del Rap, falleció durante una balacera en un confuso incidente por terrenos el último sábado 29 de febrero.

De acuerdo a la información propalada por el diario Milenio, Luis Alfonso Mendoza habría muerto a los 55 años de edad junto a su esposa y cuñado en la localidad de Portales a causa de una disputa de terrenos.

“En el lugar, vive un señor y le rentaba una parte a unos señores como para actividades artísticas, al parecer ya se querían quedar y tenían la disputa por el inmueble”, comentó un vecino al citado medio.

Actores de doblaje y compañeros de trabajo de Luis Alfonso Mendoza, famoso por darle la voz al poderoso semi saiyajin Gohan, han confirmado la noticia a través de las redes sociales, expresando su profundo pesar por la lamentable pérdida.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso (Mendoza). ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste.”, cita el reconocido Mario Castañeda, voz de doblaje de Gokú en Dragon Ball.

Del mismo modo, Eduardo “Lalo” Garza, conocido por dar voz a Josh de Drake & Josh, a Krilin en Dragon Ball Z, Kohaku en Inuyasha, Gaara en Naruto, Ichigo Kurosaki en Bleach y Dan Kuso en Bakugan, lamentó la inesperada partida de Luis Alfonso Mendoza a través de su cuenta de Twitter.

“Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP”, manifestó en la red social.

Luis Alfonso Mendoza es reconocido en México por hacer el doblaje de personajes como Gohan de Dragon Ball, Sheldon Cooper en TBBT, Bugs Bunny en El show de los Looney Tunes, Leonardo en las Tortugas Ninja, Conde Pátula en Conde Pátula, Joey Tribbiani en Friends, Carlton Banks en El Príncipe del Rap, Joaquín “El Chapo” Guzmán en Narcos: México, Kon en Bleach y Reiji Namikawa en Death Note, enre muchos otros.