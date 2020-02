Festival de Cannes en riesgo de cancelarse por propagación de Coronavirus

View this post on Instagram

Spike Lee, Président de Jury #Cannes2020 remettant l’Oscar du Meilleur réalisateur à Bong Joon-ho, lauréat de la Palme d’or #Cannes2019 : magnifique symbole de transition vers la 73e édition ! 😍😍😍 ----- Spike Lee, the #Cannes2020 Jury President, presenting the Oscar for Best Director to Bong Joon-ho, winner of the #Cannes2019 Palme d’or: a beautiful symbol of transition towards the 73rd edition! #bongjoonho #spikelee #oscars2020