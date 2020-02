Jackie Chan: el día en que casi muere en una escena de acción [VIDEO]

Jackie Chan es uno de los actores de artes marciales más queridos y conocidos en el mundo. En su extensa carrera cinematográfica ha rodado más de 50 películas, en las cuales no ha necesitado dobles de acción.

Esta decisión lo ha llevado a tener varias lesiones, fracturas y dislocaciones de pelvis. Sin embargo, hubo una oportunidad en la que estuvo a punto de perder la vida.

Fue en una entrevista, realizada por Yahoo hace unos años, en donde Chan recordó que tuvo un inconveniente en el rodaje de la película “La Armadura de Dios”, estrenada en 1986.

El actor grababa una escena en donde aplastaba una lata de cerveza para luego beber un trago, la cual sería sustituida por agua en el siguiente plano.

La siguiente toma consistía en saltar desde un acantilado a la copa de un frondoso árbol. La primera vez salió todo bien, pero Jackie pensó que podía salir mejor si se repetía.

Es en ese momento cuando ocurrió el desastre: “Intenté agarrarme al árbol, pero se seguía rompiendo. Y rompiendo. Y rompiendo y al final boom, acabé chocando contra las rocas. Me levanté y pensé, no ha sido nada. Pero sentía que me había lesionado la espalda”, recordó Jackie Chan.

Jackie Chan después de la escena en que casi pierde la vida

El actor confesó que la rápida acción del equipo de producción de la película pudo salvarle la vida, ya que inmediatamente socorrieron a Jackie y lo llevaron al hospital donde fue operado de urgencia.

A pesar de que las leyes de seguridad en la industria cinematográfica han cambiado desde 1986, el actor aún insiste en realizar sus propias escenas de riesgo, lo que demuestra la pasión que siente por su trabajo.