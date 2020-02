¿Star Wars o Marvel? Harrison Ford desprecia franquicia de George Lucas, pero alaba al UCM

Star Wars y el UCM son dos de las franquicias más importantes de estos tiempos, siendo muy difícil encontrar a alguna persona que no sea fanática de una o de otra. Ese es el caso de Harrison Ford, quien no ha dudado en dejar claro en algunas entrevistas cuál es su favorita.

Todo supondría que el actor es un seguidor del trabajo realizado por George Lucas al que por muchos años ha pertenecido; sin embargo, en más de una ocasión ha expresado su rechazo por esta. Es así que en una reciente entrevista con BuzzFeed el intérprete de Han Solo mencionó que en muchas ocasiones lo que hacían les parecía ridículo.

“El completo y absurdo desdén que nuestro experimentado equipo británico sintió por lo que estábamos haciendo. No podían entenderlo. Un tipo corriendo con un traje de perro, una princesa y unos sujetos con pantalones ajustados. No entendían lo que estábamos haciendo, así que constantemente se reían de nosotros, pensaban que éramos ridículos. Y lo éramos, pero hicimos una película que la gente realmente disfrutó” mencionó Ford.

Más adelante, en unas declaraciones para USA Today, el entrevistador le preguntó si creía en la posibilidad de que su personaje en Star Wars se hubiera transformado en un fantasma de la Fuerza tras su muerte y este le respondió con sorna lo siguiente:

“¿Un fantasma de la Fuerza? No sé lo que es un fantasma de la Fuerza. No le digas a nadie. No estoy hablando lo suficientemente alto para tu grabadora. No tengo una maldita idea de lo que es un fantasma de la Fuerza. Y no me importa”.

La estrella se ha dedicado en muchas ocasiones a desmerecer la trascendencia de Star Wars; no obstante, con Marvel Studios las cosas son diferentes. Durante su estancia en Hey U Guys, el actor mencionó que “ciertamente las películas de Marvel Studios han sido un ejemplo espectacular de éxito. [...] Lo hicieron muy bien”, estableciendo su punto de vista sobre cuál es su favorita.