Blade: Wesley Snipes amenaza con opacar a Mahershala Ali en reboot

El Universo Cinematográfico de Marvel planea reinventar al vampiro más emblemático de los cómics con una nueva película y tienen sus ojos puestos en Mahershala Ali para interpretar a Blade, el caza vampiros.

La elección ha dejado conforme al fandom que reconoce el nivel del actor, ganador del Oscar por su papel en ‘The Green Book’. Además, no se trataría de una cara desconocida para los seguidores de la franquicia, puesto que participado en la serie ‘Luke Cage’ como el villano Cottonmouth.

No obstante, muchos dudan que Ali pueda hacer olvidar a Wesley Snipes como Blade. Al respecto, el actor de la trilogía original señaló que la imitación es la mejor forma de adulación, dando a entender que su interpretación es única e irreemplazable.

“Felicitaciones a Mahershala Ali, un gran y maravilloso actor del cual espero poder ver y experimentar por muchos años. Algún día trabajaremos juntos” fueron las proféticas palabras de Snipes entonces. Ahora, su posible integración al reboot como Drácula amenazaría con opacar al nuevo protagonista.

El Blade original

Según dio a conocer We Got This Covered, el equipo de producción de Marvel Studios está consciente que el actor podría presentar problemas en el set por sus comportamientos erráticos, pero Kevin Feige estaría muy interesado en su adición, ya sea como villano u otro personaje.

El reboot de Blade significaría el escenario perfecto para la introducción de personajes más oscuros al Universo Cinematográfico de Marvel. Mientras tanto, el estreno de ‘The New Mutants’ acondicionaría más el camino.