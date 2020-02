La Casa de Papel 4: Marsella, la pieza clave del Profesor

View this post on Instagram

Puedes esperar dos meses más para el estreno de #LCDP4? 1. Ni de coña! 2. Sin problema. 3. Me da igual.... Can you wait two more months for the release of #LCDP4? 1. No freagin' way! 2. Without a problem. 3. Don't really care... 3.4.2020 @netflix #netflix #netflixes #lacasadepapel @lacasadepapel #lcdp4 #nervios #dosmeses