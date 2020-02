Train to Busan 2: Península no sería la esperada secuela de la película según director

Tren to Busan ha sido uno de las películas de corea del sur que se ha expandido a gran alcance y logró bastante popularidad en varias partes del mundo, captando el interés de los espectadores occidentales.

Y debido a tal éxito conseguido, la producción decidió apostar por una segunda entrega, lo cual, alegró a miles de fanáticos del film de terror. Sin embargo, un anuncio del medio Screen Daily informaría que la nueva parte llamada Península no sería lo que todos esperaban.

Traun to Busan 2 - Tráiler

Según la fuente, incluso cuando se asumió que esta nueva producción vendría como una continuación a Tren a Busan, el director y guionista, Yeon Sang-ho, habría explicado lo que en realidad pasó.

“Península no es una secuela de Tren a Busan porque no continúa la historia, pero ocurre en el mismo universo”, finalizó. Por lo que no se vería a Gong Yoo, protagonista de la primera entrega y cuya trayectoria es muy reconocida en el medio.

Por otra parte, Península cuenta la historia cuatro años después de lo que ocurrió en la primera parte y se centrará en un ex soldado llamado Jung-seok, quien volverá a Corea totalmente destruida y con objetivo de rescatar a los sobrevivientes.