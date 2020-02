Joker: director de Ghost in the Shell afirma que está sobrevalorado y prefiere al de Dark Knight

La actuación de Joaquin Phoenix como el archienemigo de Batman fue merecedora de aplausos y el máximo reconocimiento por parte de la industria cinematográfica cuando ganó el Oscar a Mejor Actor. Sin embargo, no todos estarían impresionados por su interpretación del personaje.

Uno de sus detractores es el director de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, quien afirma que el nuevo Joker es desafortunado y poco inteligente en comparación a la versión de su predecesor, Heath Ledger, en ‘Batman: The Dark Knight’.

“Prefiero el Joker en Dark Knight. Este, en cambio, es desacertado y no inteligente. Mi estándar para evaluar el mal es si es inteligente o no. De la inteligencia viene el mal. La desesperación para la humanidad es una condición previa”, afirma Oshii contra corriente a la opinión de la crítica y el público.

En cuanto al filme, al cineasta no le impresionó en absoluto y cree que está sobrevalorado. “Fundamentalmente, esta película no es hermosa”, finalizó.

Joaquin Phoenix gana su primer Oscar en la última edición de la ceremonia

La cinta, dirigida por Todd Phillips, ha sido aclamada por revitalizar al famoso villano de DC Comics y rendir tributo a la filmografía de Martin Scorsese. Cintas como ‘Taxi Driver’ y “Rey de la Comedia” sirvieron de referencia para la creación del sombrío de Joker.

¿De qué trata Joker?

Arthur Fleck adora hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo conducen por el sendero de la locura y, finalmente, cae en el mundo del crimen.