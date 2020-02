Spider-man: Jake Gyllenhaal regresaría como Mysterio en spin-off

Luego de ochos películas, el universo de Spiderman no deja de crecer en la gran pantalla. La última entrega del trapamuros, ‘Spideman: Far from home’, fue todo un éxito al introducir a Mysterio, uno de los rivales más carismáticos del superhéroe.

El encargado de dar vida al villano fue nada menos que Jake Gyllenhaal. Tras los sucesos en el filme, su personaje habría muerto frustrando una nueva participación del actor en el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, Sony podría traerlo de regreso como protagonista de su propia cinta en solitario.

Cabe recalcar que la compañía cuenta con los derechos cinematográficos de muchos personajes de Marvel, entre los cuales figuran Venom, Morbius, Kraven y Mysterio. Todos los mencionados son enemigos de Spider-man y Sony planearía que conformen ‘Los Seis Siniestros’.

De acuerdo a CBR, la cinta se trataría de una precuela que profundizaría en la tóxica relación entre el personaje de Jake Gyllenhaal y Tony Stark, logrando así el regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia.

Jake Gyllenhaal volvería como Mysterio para enfrentar a Spider-Man.

Otro rumor apunta que en realidad se trataría de una secuela, dando por sentado que el villano no murió al final de ‘Spider-man: Far From Home’ y se habría tratado de otro de sus engaños.

De esta manera, su integración a ‘Los Seis Siniestros’ se volvería una realidad y la asociación de villanos por fin vería la luz del día luego que su ansiado debut en la tercera entrega de ‘The Amazing Spider-man’ se vio truncado.