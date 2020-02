Ryan Gosling sería el nuevo integrante de la franquicia de monstruos de Universal

En tiempos donde las compañías cinematográficas buscan expandir sus horizontes renovando clásicos, Universal se une a la tendencia e inicia el reclutamiento para el reboot de sus Monstruos favoritos.

Es así como un nuevo rumor de We Got This Covered señala que Ryan Gosling podría ser la nueva estrella de estas producciones.

Recordemos que hace algunos años, la compañía decidió revivir a sus monstruos pero no le fue muy bien. El remake de ‘La Momia’ se pensó como la gran primera entrega de esta saga; sin embargo, el fracaso resultó ser tan grande que ni siquiera los ejecutivos quisieron permanecer en la iniciativa.

Actualmente, los avances de ‘El Hombre Invisible’ lucen bastante interesantes como para pensar que se trata de una buena adaptación. Esto significaría un buen reinicio para el universo de sus monstruos.

Pero los planes serían más grandes de lo que suenan y ya habría puesto la puntería sobre Ryan Gosling, quien podría ser el próximo protagonista de la siguiente película.

Aunque WGTC no ha mencionado el nombre del proyecto en el cual el actor podría estar involucrado, el estudio se estaría echando al bolsillo a un gran peso pesado de la industria.