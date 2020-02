Black Widow: Disney nunca tuvo interés en realizar la película con Scarlett Johansson [VIDEO]

La primera película en solitario de Natasha Romanoff, Black Widow, dará inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Las altas expectativas de los fans no son para menos, puesto que también se trataría de su despedida de la franquicia.

Desde la primera aparición de la espía en ‘Iron-Man 2’, siempre se criticó lo desaprovechado que estaba el personaje de Scarlett Johansson, quien merecía una película propia. Diez años, Marvel Studios decidió complacer a los fans.

Tras la muerte de Black Widow en ‘Avengers: Endgame’, muchos lamentaron su futura ausencia en la saga al tratarse del único miembro femenino de los poderosos Vengadores. Sin embargo, Disney no tendría problemas en prescindir de ella, de acuerdo a We Got This Covered.

Según nueva información del portal, la película se grabó a un ritmo muy acelerado y la producción inició antes de que siquiera el guion estuviera terminado. ¿La razón? la compañía dio luz verde al proyecto debido a la alta demanda de los fans del personaje, pero originalmente no formaba parte del plan original de sus filmes en la Fase 4.

Black Widow es la película que iniciará la Fase 4 del UCM.

¿De qué trata black Widow?

Al nacer, la Viuda Negra, también conocida como Natasha Romanoff, se entrega a la KGB para convertirse en su agente definitivo.

Cuando la URSS se separa, el gobierno intenta matarla mientras la acción se traslada a la actual Nueva York.

La cinta, dirigida por Cate Shortland, llegará a las salas de cine peruanas el próximo 30 de abril ¿te la perderás?