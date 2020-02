Avengers: Endgame y el récord que jamás quiso haber ganado en los Oscar 2020

Avengers: Endgame, la película más rentable del 2019 y que logró que los fans acaparen las salas de cine, no logró obtener un premio Oscar 2020.

Si bien fue nominada a la gala, en la categoría “Mejores efectos visuales”, la cinta de los hermanos Joe y Anthony Russo perdió contra “1917”. Pero esta no sería la única mala noticia, “Endgame” adquirió un récord que jamás quiso haber recibido.

El perder la única nominación de la noche ante la película de San Mendes, le dio a “Endgame” un nada honroso récord: ser la película más taquillera en irse a casa con cero Oscars.

Esta información se remonta incluso hasta las épocas de Gone With The Wind (Lo que el viento se llevo), que fue la primera gran película taquillera desde que existen los premios de la Academia. En aquella noche se llevó diez estatuillas.

Las películas más taquilleras de la historia

El título a la “película más taquillera” ha cambiado de dueño varias veces, pero siempre ha sido usado por el ganador del Oscar de la temporada. La novicia rebelde reemplazó a Gone With the Wind, y ganó 5 premios. Luego siguieron El padrino (3 Oscars), Tiburón (3), Star Wars (7, incluyendo un Oscar honorífico), E. T. (4), Jurassic Park (3), Titanic (con el récord de 11 estatuillas) y finalmente, Avatar (3).