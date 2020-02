Cine: Conoce las 7 películas en las que ha aparecido el legendario Mustang

La historia de Ford y el cine comenzó hace más de un siglo en Hollywood cuando Henry Ford entregó el Modelo T para comedias de cine mudo como Keystone Cops. Los íconos pioneros de Hollywood, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y Charlie Chaplin ayudaron al fabricante de automóviles a posicionarse. Por su parte, Chaplin recorrió la planta del Modelo T en el suburbio de Detroit en Highland Park con Henry y su hijo Edsel en 1923.

Muchos años después, en la edición número 92 de los premios Oscar, Ford regresó una vez más a las pantallas, esta vez con la nominada a Mejor Película: “Ford vs Ferrari” (2019). Protagonizada por Christian Bale y Matt Damon. La cinta sigue a un excéntrico y decidido equipo de ingenieros y diseñadores estadounidenses, dirigido por el visionario automotriz Carroll Shelby y su conductor británico, Ken Miles, quienes son enviados por Henry Ford II y Lee Iacocca con la misión de construir desde cero un automóvil completamente nuevo con el potencial para finalmente derrotar al siempre dominante Ferrari en las 24 Horas de Le Mans de 1966 en Francia.

Además, si bien este es el primer protagónico de la marca, Ford ha tenido innumerables apariciones en películas con el icónico Ford Mustang a lo largo de la historia, entre las que destacan las siguientes:

1.- Death Race y Death Race 2 (2010)

El auto principal es un Ford Mustang GT 2006 modificado, de Jensen "Frankenstein" estilo chatarrero que da una imagen clásica de este auto.

2.- "I am Legend” (2007)

El protagonista Will Smith conduce un Ford Mustang Shelby GT500 modelo 2007 rojo con franjas blancas. Un dato curioso es que este mismo modelo usado en la cinta, estuvo a la venta en eBay en busca de un nuevo dueño el año 2019.

3.- Transformers (2007)

Definitivamente, esta es una película donde los protagonistas son los automóviles. Barricade es un espía de los Decepticons que se transforma en un auto policial Ford Mustang, el cual tiene un reconocido grabado: “Para Castigar y Esclavizar".

4.- Reto Tokyo (2006)

Uno de los seis Ford Mustang del año 1966 que participaron en esta película fue subastado en abril del año pasado en Estados Unidos. El vehículo es un ejemplar totalmente modificado por la productora de la película, Universal Studios.

5.- 60 segundos (2000)

El encargo de robar 48 autos deportivos clásicos es la misión principal en esta película, donde aparece el modelo Shelby GT500E, llamado Eleanor y conducido por el protagonista Nicolas Cage.

6.- Bullitt (1968)

Filme interpretado por el legendario Steve McQueen. La repercusión del Mustang tras el film fue tanta que el año 2001 Ford anunció una edición limitada del modelo, el Ford Mustang GT Bullitt, con prestaciones similares a las del vehículo de la película y que imitaba su característico sonido. Alcanzó un precio récord de $3.4 millones durante los días de subasta en Mecum (Florida), convirtiéndose oficialmente en el Ford Mustang más caro jamás vendido en una subasta.

7.- Goldfinger (1964)

En esta cinta de la saga de James Bond, "Tilly" (Tania Mallet), la partner de Sean Connery, aparece conduciendo un modelo convertible Mustang de 1964. Además, fue un ícono de la película 007, Diamantes para la eternidad; donde Bond conduce por las Vegas un Mustang Mach1 a dos ruedas.

Cultura popular

Asimismo, este popular modelo ha tenido apariciones en videojuegos como Need for Speed: Underground 2 en el cual el Ford Mustang GT aparece como uno de los últimos autos que se pueden adquirir, estando disponible en la fase 4.

Por otro lado, en videos musicales como la canción The One That Got Away de Katy Perry, donde se le ve conduciendo un clásico Mustang de 1966.

Ford Mustang tiene registro en más de 500 películas y en cientos de series y programas de televisión, lo que confirma su éxito y popularidad. Es por esto que continuará sumando filmes en la pantalla grande.