Todos los nominados de los Oscar 2020: Los estudios versus streaming

En un escenario cubierto en más de 40.000 cristales de Swarovski, donde la ganadora del Grammy Billie Eilish y Elton John pondrán la música; la expectativa no solo está puesta en los ganadores sino en sus discursos, en un año en que la etiqueta #OscarSoWhite se usará para protestar por la falta de diversidad (Cynthia Erivo es la única nominada afrodescendiente).

“Creo que es obligación de todos los que hemos creado, perpetuado y beneficiado de este racismo sistemático, debemos ser también los que lo desmantelemos”, dijo Joaquin Phoenix en los BAFTA, favorito indiscutible al Óscar como mejor actor por Joker; así que se espera otro discurso igual de potente. Por otro lado, la etiqueta #OscarSoMale será utilizada para reclamar por la ausencia de directoras. Hoy podríamos escuchar hablar de ello a Renée Zellweger y Laura Dern, triunfadoras de la temporada como mejor actriz y actriz de reparto.

Pero también es un año en que cambiaron las reglas de juego: las películas del servicio streaming fueron proyectadas en decenas de festivales y no tardaron en estrenarse en televisión. Historia de un matrimonio recorrió el mundo, y la cinta de estudio 1917 tuvo una gran campaña que parecía empezar tarde. “Netflix y Universal comenzaron a planear sus estrategias antes de que las copas de champán fueran retiradas de las fiestas de los Óscar 2019”, sostiene Hollywood Reporter.

Además, la ceremonia llega después de que se publicaran las opiniones explosivas de uno de los votantes, que prefirió mantenerse en el anonimato. “No puedo votar por Scorsese, nadie quiere decirlo, pero no es tan bueno. Todd Phillips hizo un trabajo increíble en Joker, al igual que Bong Joon Ho en Parasite, pero no el mejor. Me gustó la dirección de 1917 y Sam Mendes, pero pienso que Quentin hizo un gran trabajo, y quiero que gane un director estadounidense. Los ingleses ganan los BAFTA y los franceses votan por los franceses”.