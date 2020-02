Star Wars: filtran metraje de la serie live action de George Lucas [VIDEO]

“Una nueva esperanza” marcó el inicio de Star Wars, una de las franquicias más rentables del cine fundada por George Lucas. Lo cierto es que los tres episodios originales marcaron un antes y un después, pero nunca fueron igualadas por más películas y series empeñadas en desbancarlas de ese pedestal glorificado por los fans de la ciencia ficción - space opera.

Sin embargo, George Lucas tenía un ambicioso proyecto en marcha dos años de la compra de Star Wars por Disney. Se trataba nada menos que de “Star Wars: Underworld”, la primera serie live action de su universo, pero fue cancelada debido a su alto costo. Por fortuna de los fans, el metraje de prueba fue liberado en las redes sociales y los fans no dejan de comentarla.

Según dio a conocer Geek Tyrant, el show contaba con 400 capítulos y George Lucas tenía al menos 100 guiones completados antes de que fuera cancelado.

“Star Wars: Underworld” se ubica luego de los sucesos del Episodio III "La venganza de los Sith” y tendría lugar en el bajo mundo de Coruscant, la antes capital de la República y más tarde capital del Imperio Galáctico.

Star Wars top

No cabe duda que las conexiones con la trilogía original habría permitido una que otra aparición de Darth Vader, entonces Comandante Supremo y mano derecha del Emperador. Los fans habrían presenciado al temible sith aplastando un intento de insurgencia en Coruscant así como los clones ser reemplazados por los stormtroopers de la saga original.

“Es mucho más oscura [que las películas]. Es una serie mucho más adulta [...] Si alguna vez podemos unirnos y George realmente quiere continuarla, será la parte más increíble de toda la franquicia. Es El Imperio Contraataca con esteroides”, declaró el productor de Lucasfilm, Rick McCallum, al portal Collider en 2012.

Detrás de cámaras. Créditos: Lucasfilm / disney

En cuanto a la posibilidad de que la serie se retome y transmita por Disney Plus, la presidenta de Lucasfilm reveló que la idea no estaba totalmente descartada en 2014.

“No queremos tirar nada de eso. Es oro. Y es algo que pasamos mucho tiempo mirando, discutiendo y analizándolo, y es muy posible que desarrollemos esas cosas aún más. Definitivamente queremos hacerlo”, sentenció Kathleen Kennedy.

Detrás de cámaras 2. Créditos: Lucasfilm / disney

Se estima que los planes para el proyecto comenzaron a gestarse desde el 2005, en paralelo con la serie animada “The Clone Wars”, también enfocada en expandir el universo de Star Wars, ahondar en los rincones no explorados de la galaxia y conocer a los personajes que no brillaron en la gran pantalla.

Por el momento, la compañía no proporcionó ninguna actualización sobre la “Star Wars: Underworld”, pero poco podrían hacer con la presión del fandom, decepcionado por las últimas películas de la saga e indispuesto a tolerar otra metida de pata.