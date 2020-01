Joker: director revela el secreto de la brillante actuación de Joaquin Phoenix

Joker todavía está viene acumulando créditos en su búsqueda por llevar a casa algunos de los Oscar. La actuación de Joaquin Phoenix ha sido un éxito absoluto y su director Todd Phillips habló con Deadline sobre un factor que puede haber contribuido al tremendo esfuerzo. El diseño de vestuario a veces pasa desapercibido, pero Phillips parece convencido de que el escenario y la vestimenta jugaron un rol importante en el producto final.

Pero, también hubo muchos obstáculos para que los cineastas despejen antes de que puedan realizar su visión. Resulta que algunas de las elecciones más inspiradas que se hacen eco de la arena de otra época tuvieron que hacerse con un poco de creatividad seria.

“Creo que ciertos actores les afectan mucho y otros no. Diría que con Joaquín y muchos actores con los que trabajo se ven muy afectados por su vestuario y con Joaquín tan rápido como la basura que se acumula en las calles y todo eso. Creo que no puedes evitar sentirlo, pero sé que con él se basó mucho más en el vestuario que necesariamente en el diseño de producción. Y para ser justos, parte del diseño de producción es que no hacemos mucho CGI en esta película, pero hay una cierta cantidad de construcción del mundo que hicimos", reveló en primera instancia el director.

“Te daré un ejemplo, sabes que con la MTA aquí en Nueva York, te darán un tren, pero no puedes ponerle pintura en aerosol”, continuó. “Aunque saben que los trenes fueron pintados con spray en la década de 1980, simplemente no puedes hacerlo. Incluso si pudieras lavarlo, simplemente no lo quieren así. Dijeron: ‘Si vas a hacerlo, hazlo en la publicación’. Al igual que todos los graffiti en el exterior del tren que pasaba, eso no estaba allí cuando filmamos, así que, cuando Joaquín se baja del tren para matar a esos tipos, no hay graffiti allí. Pero, él es alguien que creo que realmente se metió a través de todas las características de Arthur, pero también el vestuario parece informarle", finalizó Todd Phillips.

Obviamente también existen otros factores. La versión de Joker de Joaquin Phoenix se benefició de cierta inspiración derivada de imágenes antiguas de instituciones de salud mental . Ese fue otro riesgo que parece haber valido la pena, a juzgar por todo el éxito de la temporada de premios. Aún así, será un poco más de tiempo ver si Joker puede capturar el premio final.