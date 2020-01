Mega Man: la película del héroe de Capcom contará con el guionista de The Batman

El auge del cine de superhéroes ha permitido que muchas obras fantásticas del cómic cobren vida en la gran pantalla, desde personajes irreverentes como Ant Man y poderosos como Doctor Strange. Ahora es el turno del héroe de Capcom, Mega Man.

Si bien la noticia lleva rondando en las redes desde varios años, los fans no esperaban que se tratara de una película protagonizada por actores reales. La decisión ha provocado el desaliento del fandom, pero una última adición al equipo creativo habría recuperado la fe en el proyecto.

Artes conceptuales de Mega Man y Zero

Según The Hollywood Reporter, el guionista de The Batman, Mattson Tomlin, será el responsable del guión de la adaptación del videojuego, la cual aún no cuenta con una sinopsis o una fecha de estreno tentativa.

A fin de llegar a una “audiencia diversa”, la compañía japonesa reveló que la película no pretende atraer solamente a los fans de la franquicia, sino también a los entusiastas de las cintas de acción.

Cabe recalcar que los videojuegos no han tenido suerte a la hora de ser adaptados al cine o la televisión, salvo pocas excepciones como ‘The Witcher’ o ‘Pokemon: Detective Pikachu’.

Uno de los personajes más queridos para los gamers

Otra producción de este tipo que ha protagonizado las primeras planas este año es la película de Sonic, la cual se estrenará el 20 de febrero de este año.

¿Quién es Mega Man?

Es el personaje principal del videojuego Mega Man. Es un robot creado en el año 20XX por el Doctor Thomas Light dentro del universo de la saga de videojuegos homónima creada por Capcom en 1987 para la consola Nintendo Entertainment System.