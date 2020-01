Capitana Marvel 2 llegaría en el 2022, la popular película ya se encuentra en desarrollo

Los fanáticos se han preguntando el estado de ‘Capitana Marvel 2’ desde que la primera película fue lanzada obteniendo una taquilla de mil millones de dólares el año pasado. Esto le otorgó un papel importante a Carol Danvers en Avengers: Endgame y la estableció como una ficha relevante en el futuro del Marvel Cinematic Universe.

Ahora parece que ya se podría hablar de una fecha tentativa y esto nos dice que pasarán un par de años antes de que Capitana Marvel regrese a la pantalla grande, aunque podríamos tener la oportunidad de volver a ver al personaje muy pronto. Según un informe, la segunda entrega del largometraje está actualmente en proceso y probablemente llegará a los cines en 2022.

No se ha revelado una fecha de lanzamiento oficial y Marvel Studios no ha hecho el anuncio, pero un nuevo informe de Hollywood Reporter indica que la escritora Megan McDonnell fue contratada para escribir el guión después de su trabajo para la próxima serie de Disney Plus, WandaVision.

Capitana Marvel

También se ha deslizado que se está buscando un nuevo director, ya que aparentemente no se espera que la dupla de Anna Boden y Ryan Fleck, quienes dirigieron la primera película para Marvel Studios, regresen para la secuela. Según el informe, Kevin Feige está encargándose de buscar una nueva directora para dirigir la secuela.