Robert Downey Jr. quiere volver a Marvel tras fracasar en su papel como Dr. Dolittle

No cabe duda de que por más de una década el rostro del Universo Cinematográfico de Marvel fue Robert Downey Jr. Desde la primera película de la franquicia, Iron Man ha estado presente en gran parte de la historia que ahora conocemos como ‘Saga del Infinito’, y aunque en el pasado habló de su retiro del papel, todo indicaría que esto no el 100% seguro.

En una reciente entrevista con el portal Extra, parece haber sugerido que no está 100% seguro de que su retiro sea permanente. Su declaración coincidió con el catastrófico fracaso de su más reciente largometraje, Dolittle, cinta de Universal que perderá US$100 millones según los pronósticos.

Desde hace algún tiempo se han difundido rumores acerca de que el actor podría volver a Marvel de diversas maneras, la primera fue que daría su voz a Tony Stark en la serie ‘What if…?’, otra es a través de una inteligencia artificial similar a Jarvis pero con la voz de Tony Stark, que serviría como guía para su sucesora Iron Heart, quien supuestamente tendrá una serie en Disney Plus.

Sin embargo, el verdadero problema con el regreso de la figura, es que parece estar dispuesto a volver a la franquicia de Marvel Studios por una cantidad obscena de dinero. De acuerdo con We Got This Covered, el actor de 54 años quiere un sueldo base mayor al que tuvo en Avengers: Endgame, que fue de 20 millones de dólares.