Oscar 2020: Robert De Niro, Adam Sandler y las películas ignoradas por la Academia

La carrera por los Oscar ya empezó. Hoy salió la lista de nominados que competirán en la última edición de la gala y muchos nombres como cintas sorprendieron por su ausencia en la recta final.

A continuación, te mostraremos los artistas y largometrajes que no competirán en la 92ª edición de los premios Oscar, por categoría.

Una producción de A24

Mejor película

Una de las últimas cintas en ver la luz del día fue “The Lighthouse”, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. La película supone una pesadilla con tintes lovecraftianos con imágenes poderosas que evocan el expresionismo alemán.

En cuanto al apartado de animación, la ignorada fue la secuela de Frozen. A pesar de batir récords en taquilla no le bastó para competir con Toy Story 4, Mr Link: el origen perdido, Klaus y Cómo entrenar a tu dragón 3.

Ausencia de Mujeres

Mejor director

Al igual que los premios BATFA y los Globos de Oro, la categoría no cuenta con ninguna nominada mujer. En esta ocasión, Greta Gerwing y Lulu Wang quedaron fuera de la competencia a pesar de las positivas de sus respectivos filmes, Little Women y The Farewell.

Otra de las promesas, Kasi Lemmons, quien estuvo a cargo de la dirección de Harriet, tampoco corrió con mejor suerte que sus compañeras.

Una actuación merecedora de un Oscar

Mejor actor

Taron Egerton sorprendió a la audiencia por su interpretación de Elton John en Rocketman. Lo cierto es que además de Adam Driver (Marriage Story), el actor era la competencia más fuerte para Joaquin Phoenix (Joker).

El nombre de Robert De Niro también brilló por su ausencia en la lista de nominados. El legendario actor marcó el final de su etapa en el cine de gángsters en The Irishman, dirigida por Martin Scorsese.

Brad Pitt (Ad Astra) y Christian Bale (Ford v Ferrari) fueron otros de los favoritos que quedaron fuera.

Joven promesa

Mejor Actriz

Pese a que Awkwafina logró alzarse como mejor actriz en los Globos de Oro gracias a su rol en The Farewell, no se posicionó entre los nominados a los Oscar.

De otro lado, Lupita Nyong’o realizó una doble actuación en “Us” al intepretar a Adelaide Wilson y a su escalofriante contraparte. En 2014, la actriz consiguió el Oscar como Mejor actriz de reparto por la película “12 años de esclavitud”. Este año no participará.