Oscar 2020: Joker es el primer filme de DC nominado en la categoría de ‘Mejor película’

El Joker es la película de DC que ha conseguido romper con el maleficio de la compañía al convertirse en la primera cinta nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película. Tras ganar dos Golden Globes, el filme protagonizado por Joaquin Phoenix busca levantar más de una estatuilla dorada en esta entrega de los premios de la Academia.

Recordemos que Superman, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christoper Reeve, fue galardonada por sus ‘Efectos especiales’, mientras que Batman de Tim Burton le dio a la compañía su segundo premio al ganar como ‘Mejor Dirección Artística’ en 1990.

En el 2009, The Dark Knight de Christopher Nolan, ganó dos estatuillas. Una por ‘Mejor Actor Secundario’ y otra por ‘Mejor Edición de Sonido’. Ocho años después, en el 2017, Suicide Squad sumó un galardón a la lista por ‘Mejor Maquillaje y Peinado’.

De este modo, las posibilidades quedan abiertas para ver si el Joker de Todd Phillips sigue imponiendo récords para DC Comics y puede vencer en los Oscar a 1917, Once Upon a Time… In Hollywood, The irishman, Jojo Rabbit, Marriage Story, Little Women, Parasite y Ford vs Ferrari.