Netflix: cinco cosas que los fanáticos desean ver en Titans temporada 3

La segunda temporada de Titans se estrenó en Netflix y miles de suscriptores del servicio de streaming realizaron una maratón para terminar todos los capítulos en un día.

Titans 2 tuvo momentos de grandeza, como la presentación de Superboy y Jericho, pero también tuvo momentos flojos, los cuales fueron criticados por los seguidores de la serie.

Sin embargo, se espera que la tercera temporada sirva para pulir estos fallos, es así que en esta nota leerás cinco cosas que desean ver los fanáticos.

Tráiler Titans 2

Cabe resaltar que a continuación vendrán grandes spoilers, si no has visto la serie es mejor que no continúes leyendo la nota.

Spoiler alert.

Deathstroke sigue vivo

Después de ser asesinado por Rose, su destino aún es un misterio, ya que se cree que podría regresar en la próxima temporada, así no sea el principal antagonista.

La resurrección de Donna Troy

Después de la muerte absurda de la heroína, los fanáticos desean que regrese en la tercera temporada y se le de un papel más importante.

Donna Troy

Chico Bestia convirtiéndose en más animales

El público se cansó de ver a Gar convertirse en un tigre y rara vez en una serpiente. La temporada 3 necesita solucionar ese problema y mostrar los poderes de Chico Bestia en su totalidad.

Chico Bestia

No más tramas de Hawk and Dove

La historia de ambos personajes no es interesante en la segunda temporada, ya que no encaja con la narrativa de la serie. Se espera que en la tercera parte no ocurra lo mismo.

Hawk and Dove

Superboy conoce a Lex Luthor

Sería interesante que Luthor aparezca en la tercera temporada, ya que Superboy tiene el ADN del villano, por lo que tendría sentido que en la tercera temporada tengan una confrontación.