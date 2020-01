Men in Black: Will Smith no estuvo de acuerdo con la segunda parte

Bad Boys for Life, la tercera entrega de la popular franquicia de acción protagonizada por Will Smith está a punto de estrenarse y el actor decidió reflexionar sobre algunas de las sagas cinematográficas en las que ha participado.

Una de estas películas es Men in Black, y Smith desea que el público olvide la segunda parte después del primer gran éxito.

Esto lo contó en una entrevista con Jimmy Fallon, en donde no fue tímido al abordar cómo se sentía acerca de la posibilidad de hacer solo secuelas para alegría del público.

Es así que justifica porque Bad Boys for Life tardó tanto en materializarse. El actor no iba a aceptar realizar el mismo papel a menos que la historia fuera absolutamente necesaria y estuviera a la altura de sus estándares. Pero, desafortunadamente, no se puede decir lo mismo sobre su trabajo con la franquicia Men in Black.

"Lo que intentamos hacer, eso fue realmente crítico e importante para mí, no es tratar de hacer las películas viejas de nuevo”, dijo Smith sobre Bad Boys de 1995 y Bad Boys II de 2003.

"Tenías que tener en cuenta el tiempo, tenías en cuenta cómo habrían crecido los personajes. Y la razón por la que tardó tanto es porque no quería hacerlo solo como un acaparamiento de efectivo. Ya sabes, ‘a todos les encantan las secuelas, hagamos una secuela’

Sabes, no estaba contento con la secuela de Men in Black. Lo mantendré real: a veces digo ‘ustedes la amarán’ y ustedes no la amarán", finalizó el actor con una sonrisa.