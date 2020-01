Un hombre alado: documental sobre Gustavo Cerati se estrenará este año

Una vez más, la vida y obra de Gustavo Cerati será expuesta en un documental llamado ‘Un hombre alado’. El trabajo estará a cargo del cineasta colombiano Felipe Restrepo, quien busca que su cinta se convierta un registro completo de la vida del cantante.

El desarrollo del documental fue confirmado por el autor del libro ‘Cerati: Conversaciones íntimas’, Gustavo Bove, quien a través de su cuenta de Facebook dio detalles acerca del proceso creativo del proyecto.

“Nos juntamos en un bar hace cuatro años, me contó el proyecto y me pidió participar como invitado… Unos meses más tarde, me citaron en un estudio armado dentro de un galpón de Barracas y allí grabé mi parte”, comentó el escritor argentino, confesando que entregó parte de los audios de las conversaciones que grabó junto a Gustavo Cerati en el proceso de su libro.

INFO | Se viene "UN HOMBRE ALADO", Película Documental sobre Gustavo Cerati a estrenarse a mediados de 2020. UN HOMBRE... Posted by FlacoStereo on Monday, January 6, 2020

Personajes cercanos a 'Melena’, como lo conocían sus amigos de infancia, serán parte del documental que a fines de enero estrenará un tráiler donde se verán las animaciones, fotografías y sonidos que resumirán la figura del mítico músico argentino.