The New Mutans: dragón Little Lockheed habría aparecido en tráiler y pocos se dieron cuenta

El día de ayer se reveló el segundo y nuevo tráiler de The New Mutants, la cinta de Fox y Marvel que había pasado por incontables retrasos de producción. Finalmente, tienen una luz al final del tunes y se estrenará en abril de 2020.

The New Mutants nos muestra a Maisie Williams, famosa por interpretar a Arya Stark en Game of Thrones; Anya Taylor-Joy, conocida por sus papeles en The Witch o Split; y la brasileña Alice Braga, quien interpretó la versión estadounidense de La reina del sur.

El tráiler mostró un aura de terror y nuevos personajes, como por ejemplo Magik, Wolfsbane, Dani Moonstar, Suspot y Cannonball. Sin embargo, mientras todos los fans estaban distraídos por Magik cargando a Demon Bear mientras empuñaba la Soul Sword al final, apareció una gran personaje.

¿De quién estamos hablando? De Little Lockheed, el dragón púrpura que normalmente es compañero de Kitty Pryde. Este aparece y ataca a Demon Bear casi al final del tráiler. A continuación te dejamos el avance para que puedas notarlo por tu propia cuenta.

En los cómics, Lockheed tiene una pequeña conexión con Illyana y anteriormente fue visto como un títere que ella tiene en la película. Según lo visto en el tráiler, parece que este cobrará vida y se transformará en el Lockheed que conocemos.

Lockheed habría aparecido en el tráiler. Foto: Marvel

The New Mutants debería estrenarse en abril de 2020.