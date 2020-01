Globos de Oro 2020: Sam Mendes es el ganador como mejor director

La carrera por la preciada premiación llegó a su fin. Muchos nombres resonaron, pero solo uno se llevó la gloria.

De la disputada competencia, el célebre cineasta Sam Mendes se alzó con el trofeo a Mejor Director en la 77 edición de los Globos de oro 2020, por “1917”, una historia, llena de acción y drama, ambientada en la Primera Guerra Mundial.

Entre las fortalezas de la película, sobresale que fue filmada de tal forma que parece que se lleva a cabo en el transcurso de una sola toma continua, tal como se grabó ‘Birdman’ de Alejandro Iñárritu. El film llegará a nuestros cines en enero del 2020.

“Obra maestra (...) Una película sorprendentemente audaz; tan estimulante como una película de atracos y tan perturbadora como una pesadilla de ciencia ficción”, fue la apreciación de The Guardian.

Según New York Post, se trata de "un nuevo clásico del cine bélico (...) Gran parte del reconocimiento va para Mendes por saber equilibrar el apartado técnico con las interpretaciones.

En la categoría también compitieron Bong Joon Ho con Parasite, Martin Scorsese con The Irishman, Todd Phillips con Joker, Quentin Tarantino como Once Upon a Time in Hollywood.

1917, la nueva cinta de Sam Mendes

¿De qué trata 1917?

El largometraje cuenta como es que dos soldados británicos reciben las instrucciones para ir detrás de las líneas enemigas, todo en un intento por detener a casi 1600 soldados que están camino a una trampa mortal. Por esto, es de vital importancia que se logre entregar el mensaje, pues el hermano de uno de los encargados se encuentra en ese batallón.