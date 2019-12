Capitana Marvel y Jessica Jones podrían ser pareja en la Fase 5 del UCM

Con el estreno de Capitana Marvel, muchos fanáticos de la comunidad LGBT comenzaron a especular que Carol Danvers, protagonizado por la gran actriz Brie Larson, tenga una pareja de su mismo sexo, sin embargo, esto no sucedió ni en su película en solitario ni en Endgame.

Pero ahora una reciente información reveló que la heroína y Jessica Jones tendrían un romance en la segunda parte de la cinta, la responsable de confirmar el rumor de su relación con otra mujer fue la productora de Marvel, Victoria Alonso.

“Carol eventualmente podría tener una historia de amor con alguien del mismo sexo”, aseguró la vicepresidenta a través de Reddit AMA, en la cual respondió algunas preguntas de los usuarios de la conocida red social.

No obstante, más adelante mencionó que no estaba totalmente confirmado el anuncio. “Sería algo increíble por parte del UCM. No es una confirmación firme entonces, pero no hace falta mucho para ver hacia donde se dirige el estudio con el personaje”, terminó Alonso.

Ahora el portal We Got This Covered habría lanzado otra información asegurando que tanto Carol Danvers como Jessica Jones tendrían un romance en Capitana Marvel 2, además de que ya se habría confirmado la aparición de Jones en el UCM.

Los primeros rumores emitidos, recalcaron que Jessica aparecería en la secuela y sería muy amiga de la protagonista, lo cual dejaría abierta la posibilidad de iniciar un romance, aunque no haya nada oficial hasta el momento, la noticia podría alegrar a muchas personas de la comunidad de fanáticos.