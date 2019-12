Tom Hiddleston no interpretaría más a Loki, Marvel busca a un actor más joven

Tom Hiddleston es recordado por millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como uno de los villanos más emblemáticos de la Saga del Infinito.

Loki, papel que interpretó a lo largo de diez años, podría ser interpretado por un actor más joven, de acuerdo a información recabada por el sitio web We Got This Covered.

Tal como se lee en los cómics, Loki tiene el poder de tomar la forma que desee, el cual sería el pretexto perfecto para que el actor británico salga de escena, dejando espacio para que Marvel introduzca a Kid Loki.

Loki en Avengers: Infinity War

Se cree que el dios de las mentiras se quede con esta forma de manera permanente y el actor que lo interprete será el nuevo Loki para futuros proyectos del UCM.

Por su parte Hiddleston se encuentra en proceso de comenzar la filmación de la serie Loki, fue a través de su cuenta de Instagram en donde el actor compartió una foto en donde se le ve con el equipo de producción del show que se emitirá en Disney Plus.

Loki se estrenará en Disney Plus en la primavera de 2021, mientras que la cuarta entrega de Thor llegará al mismo año, la cual estará dirigida por Taika Waititi y el regreso de Natalie Portman al UCM.