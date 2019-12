Los Simpsons lo predijeron: los momentos que acertaron y dejaron en shock a fans

Con 30 temporadas en y 678 episodios, ‘Los Simpson’ son una de esas series que tienes que estar en la TV. La historia de Matt Groening no solo han logrado ironizar sobre muchos aspectos de la sociedad de EE.UU. y del mundo, sino que han conseguido anticiparse a varios fenómenos en la vida real.

Estos momentos son conocidos entre los fans como “las predicciones de los Simpson”, y aunque algunos ocurren varios años después, estos ya son un clásico en las redes sociales. Aquí los más populares.

Quizás una de las referencias más comentadas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones, fue el episodio del año 2000 en el que Lisa habla del empresario como presidente.

El episodio “Bart to the Future” nos muestra una vida fracasada del hijo de la familia amarilla y a una Lisa que logró ser la primera presidenta heterosexual de Estados Unidos. “Como saben, hemos heredado una grave escasez de presupuesto del presidente Trump”, dice la joven.

Lisa Simpson y Donald Trump

Si bien algunas ‘predicciones’ pueden ser consideradas un poco forzadas entre detalles minúsculos de la serie con la vida real (como el ataque a las Torres Gemelas), otras encajan muy bien en la historia. El mejor ejemplo es el caso de la NSA, una agencia de inteligencia que reveló que espiaba a los ciudadanos.

Video llamadas y el smartwatch

Predicciones de los Simpson

En ‘La boda de Lisa’, capítulo emitido en marzo de 1995, vemos un objeto que se adelanta a su tiempo: las videollamadas y los relojes inteligentes.

La lesión de Neymar en el Mundial 2014

En un episodio de marzo de 2014 titulado ‘You Don’t Have to Live Like a Referee’, vaticinaron un momento vivido en la Copa del Mundo en Brasil, la lesión de Neymar y el resultado del partido de Alemania contra el país carioca.

Ataque de tigre de Siegfried & Roy

El episodio emitido en 1993 titulado “$pringfield (Or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling” nos presenta a un tigre blanco atacando a Gunter y Ernst, ilusionistas de un casino. Estos personajes estaban basados en Siegfried y Roy quiénes en la vida real sufrieron el mismo evento, pero en el 2003.