Star Wars: The Rise of Skywalker: Mark Hamill pide a los fans no compartir spoilers

Estamos a solo unos días del estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker, el Episodio IX de la saga que George Lucas comenzó hace más de 40 años. Eso supone hablar de una de las películas más esperadas, pues además significa el fin de esta trilogía.

Por ese motivo es que, anticipando la impertinencia de dar a conocer respuestas y desenlaces de algunas personas, el actor Mark Hamill ha pedido a los seguidores que no difundan spoilers de la cinta.

A través de su cuenta en Twitter, el legendario actor que interpreta a Luke Skywalker hizo una petición a los fans, él solicitó no publicar spoilers de Star Wars: El Ascenso de Skywalker cuando vayan a verla.

Hamill aprovechó la primera función con público de la producción para hacer una llamado a mantener las redes sociales libres de detalles secretos sobre la trama.

“La primera función pública de The Rise of Skywalker será esta noche en Los Ángeles. Yo sé que no puedo evitar que escriban sobre ella en redes sociales, pero sí puedo rogarles que por favor, por favor, por favor, eviten todos los spoilers. Gracias a todos por adelantado. #QueLosSecretosLosAcompañen”, publicó la estrella.

Hay muchas personas a quienes no les molestan los spoilers, eso está claro, pero también hay muchos a quienes sí les causan problemas. Y dado que no se sabe absolutamente nada de la trama de esta película, seguro será todavía más difícil el mantener los detalles lejos del público. En especial con los asistentes que no pertenezcan a la prensa o el elenco.