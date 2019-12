Oscar 2020 sin animes: 'Weathering with you’ no queda nominada

El evento de los Premios Oscar 2020 está más cerca que nunca y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el pasado lunes, sus listas cortas para nueve categorías en el galardón que se llevará a cabo en febrero.

Sin embargo, una mala noticia llegaría para todos los fanáticos de las series animadas japonesas y es que el anime no estaría entre los candidatos para esta nueva edición, quedando fuera la posibilidad de llevarse algún título en el gran acontecimiento.

La esperanza de todos los seguidores recaía en Makoto Shinkai con su película Weathering with you, sin embargo, la cinta no fue seleccionada dentro de la lista en la categoría de “Mejor película internacional”, además habría participado a “Mejor película animada” para entrar en la clasificación, pero lamentablemente no logró posicionar.

Y lo que más entristece a la comunidad de fans, es que el largometraje de Shinkai sería el primer anime de Japón en participar en aquella categoría desde el año 1998 con la Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki.

WEATHERING WITH YOU - TRÁILER

Pero no todo estaría perdido ya que, la película de “Alita: Battle Angel” logró entrar en la limitada lista en la sección de “Mejores Efectos Visuales”.

Weathering with you habría ganado otro galardón en los Premios Asia Pacific Screen en Austria en noviembre con mención a “Mejor Largometraje de Animación”. Aunque no haya sido seleccionada en los Oscar 2020, el creador espera difundir su obra y emocionar al público.