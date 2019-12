Kristen Stewart es elegida como la actriz de la década [VIDEO]

Stweart, quien es parte de Hollywood desde hace más de una década, ha pasado por varios papeles, directores y tramas.

Conociendo el mundo de la popularidad gracias a la saga de Crepúsculo, ahora la intérprete ha sido reconocida por la Asociación de Críticos de Hollywood como la mejor actriz.

Tras su éxito como Bella Swan, Kristen Stewart demostró desde aquel año su capacidad actoral y su facilidad de trabajar con grandes directores como Olivier Assayas (Personal Shopper, Viaje a Sils Maria), Ang Lee (Billy Lynn’s Long Halftime Walk), Woody Allen (Café Society) o David Fincher (La Habitación del Pánico).

A través de su cuenta de Twitter, The Hollywood Critics Association reconoció el trabajo de la intérprete y sus participaciones en distintas películas.

La intérprete fue reconocida como la mejor de la década

Si bien en los últimos años los proyectos no han sido bien recibidos por la audiencia, que en varias ocasiones ha sido muy dura con ella, la crítica especializada ha aplaudido su actuación.

Los ángeles de Charlie, tráiler oficial

Kristen Stewart ha sido parte de películas como Blancanieves y el Cazador, junto a Chris Hemsworth y Charlize Theron, así como, Ángeles de Charlie. Esta es una de sus más controversiales cintas debido a su fracaso en taquilla y a los comentarios hechos al respecto por su directora.

Hace poco la intérprete conversó con Comic Book y habló sobre lo que pasó con esta historia y su no muy buena aceptación en taquilla.

“Creo que si hubiera hecho una película que no fuera buena y de la que no estuviera orgullosa, y mucha gente la viese, estaría devastada. Afortunadamente, no me siento mal porque realmente estoy orgullosa de esta”, indicó.