The Mandalorian: ¿Y Pedro Pascal? Revelan quién está debajo de la armadura del Mando

“The Mandalorian” se estrenó hace un mes bajo la plataforma de Disney+ y está basada en el universo de Star Wars. Con tan solo cinco episodios, ha cautivado a los fanáticos de esta franquicia.

El actor que interpreta al Mando es Pedro Pascal, mejor conocido como Oberyn en “Game of Thrones”. Más de uno se preguntaba si él estaba bajo la armadura del cazarrecompensas y, al parecer, no es así, sino que solo estaría prestando su voz.

La revista de Nueva York, Vulture, reveló información sobre si Pedro Pascal interpreta y actúa como el Mandaloriano en el set.

La directora del cuarto episodio de “The Mandalorian”, Dallas Howard, contó que nunca trabajó con la estrella de “Wonder Woman 1984”, debido a que se encontraba “en los ensayos para el Rey Lear en Broadway. Y así, mientras estábamos haciendo mi episodio, no llegué a trabajar con Pedro”.

¿Quién estaba debajo del casco del Mando? Brendan Wayne y Lateef Crowder, siendo el primero quien estuvo mayor tiempo con la armadura.

“Absolutamente le trajo todo a ese personaje, y pudimos encontrar los momentos y resolverlos juntos”, explica Howard. El actor Wayne contó también que ha visto a Pascal “con frecuencia en el set”, pero también señala que trabajó personalmente en cada episodio de la primera temporada.

“Pascal me preguntaba y yo le hacía la misma pregunta, que es: ‘¿Por qué te moviste así durante ese momento?’ Íbamos y veníamos. Lo mejor de él es que no está impresionado consigo mismo. Es solo un actor”.

No es la primera vez que pasa en el universo de Star Wars, pues James Earl Jones nunca usó el disfraz de Darth Vader. “The Mandalorian” se encuentra disponible en Disney Plus.