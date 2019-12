¿El regreso del paraíso? Las Catalinas volverían para resolver todos los cabos sueltos

El día lunes se transmitió el último episodio de ‘El final del paraíso’ y realmente decepcionó a todos sus fanáticos. El seguimiento que se le dio a esta producción ha sido de años, por lo que este momento debió de ser épico.

El episodio final de la serie muestra a Mariana después de recuperar a su hija y recurriendo a su madre para entregarle a la niña y pedirle perdón por todo lo que le hizo. Por otro lado Hilda se reencuentra con Catalina ‘la mediana’ y piensan en decidir su futuro.

A pesar de tener el alma desgarrada, Catalina ‘La grande’ reúne a su equipo y prepara un último ataque contra Valeria Montes antes de que logre convertirse en la Presidente de Colombia. El plan es secuestrarla mientras se dirige a su centro de votación.

Finalmente logran capturar a Valeria, ella le dispara al Titi y él queda en coma. Por otro lado, Santiago supuestamente muere en manos de la seguridad de la diabla y Nachi queda en un limbo sin explicación luego de que Mariana fuera ejecutada.

Todo esto no puede ser un final, no hay explicaciones sobre muchos personajes que vienen desde ‘Sin senos no hay paraiso’. Así, el principal cabo suelto queda con ‘El Titi’ postrado en una cama en coma con Catalina aguardando su recuperación. Sí, aguardando...

Sabemos que Telemundo ha anunciado que esta temporada marca el final de la saga que ha cautivado a millones a nivel mundial, pero si ya se las ingenió de revivir a Catalina ‘La grande’ en ‘Sin senos sí hay paraiso’, qué nos hace pensar que esto no se repetirá en una nueva entrega con ‘El regreso del paraíso’.