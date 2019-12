Netflix: Martin Scorsese prepara dos nuevas películas para la plataforma

La más reciente película de Netflix generó altas expectativas desde que se anunció que el afamado director, Martin Scorsese, estaría a la cabeza. Y tras el estreno de la producción en conjunto con dicha compañía, ahora se comienza a rumorear que el cineasta ya tiene nuevos proyectos en producción.

Scorsese ha logrado con The Irishman reunir a las estrellas de la pantalla grande Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Y es que el realizador al parecer tendría las ideas a flor de piel, ya que de acuerdo con la información recabada por Mirror UK, ya existirían otras dos películas en puerta y una de ellas incluiría la participación de la galardonada actriz Meryl Streep.

La producción que incluiría a la actriz de ‘El diablo viste a la moda’ ha sido descrita como un docudrama donde también estaría Sharon Stone en un papel secundario. La actriz de ‘Casino’ dejó saber para el podcast WTF con Marc Maron que la filmación de este misterioso largometraje había concluido hace un par de años y que seguía en proceso de edición.

Por otro lado, dicha cinta no es la única que atañe al director, quien también adaptará el libro de éxito del crimen ‘Killers of the Flower Moon’, el cual narra una serie de asesinatos entre los ricos nativos americanos del condado de Osage, Oklahoma. Para esta otra cinta, el director recurrirá a sus cartas fuertes Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.