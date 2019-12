Joaquin Phoenix nominado a ‘mejor actor’ en los Globos de Oro 2020 [VIDEO]

Joaquin Phoenix ha sido nominado a mejor actor en los Globos de Oro por su papel en Joker, noticia que era esperada por los fans tras disfrutar su actuación en la película del villano de DC Cómics.

En redes sociales los seguidores del actor son los más contentos con este reconocimiento, considerando que ellos y la crítica en general quedaron fascinados por su actuación.

Phoenix está acompañado en la categoría “Mejor actor de una película: drama” por Christian Bale (Ford vs Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Adam Driver (Marriage Story) y Jonathan Pryce (The Two Papas).

¿Cuántas nominaciones recibió Joker a los Globos de oro 2020?

“Joker” fue nominada a Mejor película dramática, Mejor director (Todd Phillips), Mejor actor dramático (Joaquin Phoenix) y Mejor banda sonora.

La interpretación de Joaquin Phoenix, y el hecho de Joker ‘destrozó’ la taquilla, recaudando más de $ 1 mil millones en todo el mundo, una hazaña aún más impresionante cuando se tiene en cuenta que solo costó $ 62.5 millones, puede que lo haga merecedor de un Globo de Oro.

CEREMONIA DE NOMINADOS

¿Cuándo se transmitirá los Globos de Oro 2020?

La ceremonia de los Golden Globes tendrá lugar el 5 de enero del 2020 y será conducida por quinta vez por el comediante Ricky Gervais.