Wonder Woman 1984: teaser anticipa el regreso de Gal Gadot al DC Universe [VIDEO]

La larga espera por el primer tráiler de la anticipada “Wonder Woman 1984” impacienta cada vez más a los fans de DC. A fin de calmar las ansias, la marca azul ha lanzado un impresionante teaser de la pelicula, a través de las redes sociales.

Con tan solo 17 segundos, se ve a la guerrera amazónica combatiendo a maleantes, rechazando balas con sus clásicos brazaletes y haciendo uso de su característico látigo, no sólo en en el suelo sino también por los aires.

Asimismo, hay un vistazo a Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, quien levanta en las manos una especie de maquina resplandeciente. Esta podría estar relacionada con la ganancia de sus famosos poderes telepáticos.

Maxwell Lord a punto de conseguir sus poderes

El ansiado tráiler será lanzado oficialmente en la CCXP en Brasil, donde los fans corroborarán de primera mano que tan bien recrearon los años 80. Además, esperan encontrar nuevas pistas sobre la trama.

De esta manera, “Wonder Woman 1984” marca la cuarta aparición de la diosa pantalla en el universo cinematográfico de DC. En esta ocasión, no sólo enfrentará a Maxwell Lord sino también a Cheetah, interpretada por Kristen Wiig. Asimismo, contaremos con el regreso de Steve Trevor, quien se creía muerto en la película tras sacrificarse en una gran explosión.

Así luce el traje renovado de la guerrera amazónica

En cuanto al rumbo de su personaje, Gal Gadot se refirió a lo visto en su participación en “Justice League”: “Ninguno de nosotros sabía exactamente la historia de Wonder Woman. Una vez que decidieron rodar la película en solitario para la superheroina, comenzamos a profundizar para comprender el núcleo de este personaje y nos dimos cuenta de que no hay forma de que Wonder Woman renuncie a la humanidad”.

De esta manera, aclaró que se trata de un proceso creativo en el que a veces estableces algo que no es necesariamente la decisión correcta, pero luego siempre puedes corregirlo y cambiarlo. “Así que Wonder Woman siempre estará allí, en lo que a ella respecta para la humanidad”, finalizó