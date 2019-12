Frozen 2: diez cosas que debes saber antes de ver la película

Frozen 2 es una de las secuelas animadas más importantes de diciembre, después de seis años Elsa y compañía regresan a las salas de cine.

Por tal motivo te daremos una lista de diez cosas que debes saber antes de ver Frozen 2, la cual se estrenó el 21 de noviembre.

1 - La Bella Durmiente

Los artistas detrás de la creación del bosque encantado se inspiraron en el artista Eyvind Earle, que era uno de los célebres integrantes de Disney Animation en la década de 1950 y estuvo a cargo de los etéreos fondos y la elección de colores de La Bella Durmiente.

Los realizadores se sintieron particularmente inspirados en la agrupación de árboles y las verticales de Earle.

2 - 17 renos diminutos

En Frozen 2, Jonathan Groff presta su voz al montañés Kristoffm, en la versión original en inglés de la película, quien lucha por expresar sus sentimientos a Anna.

Las emociones del personaje cobran protagonismo en la nueva canción original “Lost in the Woods”, en la que Groff da voz no solo a Kristoff, sino también a Sven y a más de una decena de otros renos “de acompañamiento”.

Frozen 2 - tráiler

3 - ¿Qué hay detrás de un nombre?

Bruni, la salamadra, fue conocida como Sally durante todo el rodaje.

Elsa

4 - Caminando sobre el agua

El espíritu del agua, conocido como el Nokk, presentó otro desafío a los artistas y técnicos. El Nokk no solo está hecho de agua, sino que cobra vida dentro y sobre el agua.

Por si fuera poco: una de las escenas introductorias tiene lugar de noche en el Mar Oscuro. Los realizadores dieron volumen al personaje dotándolo de un ligero brillo que se refleja sobre el fondo oscuro, movimientos característicos de un caballo y efectos de agua en las crines y la cola.

Elsa en el agua

5 - Una situación peluda

Frozen 2 es la primera película en utilizar nuevo software: un simulador de cabello llamado Beast, que ayudó a los realizadores a lograr rizos específicos para Anna, los mechones de cabello de Kristoff despeinados por el viento y un nuevo estilo para Elsa.

6 - Recibiendo el otoño

La nueva historia se desarrolla con el otoño de telón de fondo - la nueva paleta de Frozen 2 adoptó los colores del otoño, que suele usarse como símbolo del cambio.

7 - Tres años después

La nueva historia tiene lugar tres años después del final de la primera película: Elsa es reina y Anna está feliz de tener a todas las personas que ama —Elsa, Kristoff, Olaf y Sven— bajo el mismo techo.

8 - Descubriendo nuevas culturas

Muchos de los realizadores detrás de Frozen: Una Aventura Congelada viajaron a Noruega y estudiaron los fiordos, la arquitectura y la vestimenta del lugar, entre otros aspectos; pero como Frozen 2 continúa la historia llevando a Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven lejos de Arendelle, los realizadores debieron regresar.

Precisamente, en septiembre de 2016, se embarcaron en un viaje de dos semanas por Noruega, Islandia y Finlandia.

Los realizadores también hicieron referencia a antiguos mitos y tradiciones nórdicos que conocieron en su viaje por las tierras de Escandinavia, descubriendo vínculos con la naturaleza que los inspiraron en su historia.

9 - Los 4 elementos

Frozen 2 también introduce los cuatro elementos —agua, viento, tierra y fuego— que parecen estar conectados con el llamado de Elsa. Cada elemento está asociado a un color a lo largo de la película.

La co-diseñadora de producción Lisa Keene señala: “El fuego está representado por un vivo magenta, el agua es de un azul verdoso o cian; la tierra, de un tono púrpura-azulado, y el aire o el viento, de un azul más claro. Los colores están más o menos saturados según sea necesario”.

10 - Avances tecnológicos

La tecnología que ayudó a crear los personajes en Frozen: Una Aventura Congelada, ha avanzado tanto desde su estreno en 2013, que los artistas y técnicos responsables de dar vida incluso a personajes establecidos como Anna y Elsa básicamente debieron empezar de cero.

“Debíamos honrar la visión original, pero técnicamente podíamos hacerlo mejor”, cuenta Alexander Alvarado, supervisor de desarrollo del aspecto de los personajes.