DC: Henry Cavill deja en el pasado la Snyder Cut de Justice League

“La Snyder Cut de Justice League es en gran medida un capítulo de mi pasado, preferiría hablar sobre lo que sucederá en el futuro”, opinó Henry Cavill en torno a la polémica versión de la película, un tema que parece no querer abandonar al universo cinematográfico de DC.

El actor dijo estar seguro de la existencia de material probablemente armado a lo largo de los años bajo la dirección de Zack Snyder, pero negó la existencia del corte del cineasta. “No he visto ningún corte del director, no sé si existe algo que sea un corte de Snyder”, declaró para FOX 5.

No obstante, recalcó que no está en contra de un hipotético lanzamiento de la versión de Zack Snyder, dado que siempre le resulta interesante ver cómo resultan esas cosas.

Por otro lado, el artista indicó que no abandonó el manto del mítico superhéroe como algunos rumores apuntaban. “La capa está en el clóset. Sigue siendo mía, no me he dado por vencido con el papel. Todavía hay mucho que tengo por dar como Superman”, aseguró.

De hecho, afirmó que le gustaría poder contar la historia de su personaje donde se dejó en ‘Man of Steel’, en particular. “Era un tipo que había encontrado su lugar o estaba tratando de encontrarlo, y que había cometido algo que él consideraría un horrible pecado al matar al último miembro de su especie”, especificó.

De esta manera, Cavill pretende hacer borrón y cuenta nueva al trato que le dieron al personaje en Batman v Superman y en Justice League, así como las críticas que recibió el hombre de acero. “Man of Steel fue un gran punto de partida, si pudiera regresar no le cambiaría nada. Batman v Superman fue una película de Batman y creo que ese reino de la oscuridad es genial para una película de Batman. Liga de la justicia simplemente no funcionó”, detalló.

Según señaló, esa búsqueda de identidad y viaje introspectivo visto en ‘Man of Steel’ es el lugar donde le gustaría viajar con el personaje. “Aún hay mucha verdadera y honesta profundidad del personaje que quiero explorar. Hay mucha justicia por hacerle a Superman”, finalizó Henry Cavill.