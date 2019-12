DC Comics: fanáticos furiosos, Robert Pattinson dice que Batman no es un superhéroe

The Batman, próxima película del Hombre Murciélago dirigida por Matt Reeves trae nuevas noticias. Se supo que la producción que tiene como protagonista a Robert Pattinson ya cuenta con un elenco de lujo, entre los que destacan Zoë Kravitz como Catwoman y Paul Dano como Riddler.

Sin embargo, los fanáticos de Batman se encuentran enojados después que Pattinson dejó en claro que Batman no es un superhéroe en una entrevista con Today.

El actor corrigió al entrevistador que le preguntó: “¿Eso te llegó y pensaste qué? ¿Querías ser un superhéroe?"

”Batman no es un superhéroe", respondió Pattinson. “No cuenta. Necesitas tener poderes mágicos para ser un superhéroe”.

Esta no es la primera vez que el actor hace comentarios como este. Dijo algo similar en una entrevista reciente con The New York Times.

“Batman no es un héroe, sin embargo. Es un personaje complicado”, explicó Pattinson. “No creo que alguna vez pueda interpretar a un verdadero héroe, siempre debe haber algo un poco mal. Creo que es porque uno de mis ojos es más pequeño que el otro”.

Pattinson también le dijo a The New York Times lo que lo emociona de interpretar al personaje y por qué tiene miedo de hablar sobre la película.

“Me encanta el director, Matt Reeves, y es un personaje tonto. Su moralidad está un poco apagada. Él no es el chico de oro, a diferencia de casi cualquier otro personaje de cómic. Hay una simplicidad en su visión del mundo, pero su ubicación es extraña, lo que le permite tener más alcance con el personaje ”, explicó el actor.

Se espera que The Batman llegue a los cines el 25 de junio de 2021.