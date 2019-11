Dragon Ball: revelan aspecto original de Goku y Bulma descartado en 1984 [VIDEO]

Quizás el personaje femenino más importante de Dragon Ball es Bulma, aquella joven que desde el principio acompañó a Goku en sus mil y un aventuras.

Akira Toriyama le permitió a Bulma ser uno de los pocos integrantes del elenco que cambió de look, y sobre todo de estilo de cabello. Quien dio muestra de esto es un usuario de Twitter, @GovetaXV, que compartió una imagen oficial de los dos amigos.

En la foto publicada se puede ver a Bulma con un aspecto muy diferente al de su diseño final. Con unas ropas que la alejan del look tecnológico que le conocemos, la madre de Trunks se deja ver con una melena larga y una cola trenzada. Pero esto no es todo, también nos enteramos que su nombre original no era el que todos conocemos, sino “Pinch”.

Bulma, en ese tiempo llamada "Pich"

Por su parte, Gokú tiene un aspecto de “niño de ciudad”, pese a ser oriundo de la remota Montaña Paoz, lugar donde pasó gran parte de su infancia junto a su querido ‘abuelito Gohan’.

Goku y Bulma se conocen

Al lado de su editor de aquellos años, Kazuhiko Torishima, Akira Toriyama definió las versiones finales de sus personajes principales, aquellos que hasta el día de hoy conservan una envidiable popularidad.