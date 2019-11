Star Wars: The Rise Of Skywalker: el director revela cuál es el eterno reto de la saga [VÍDEO]

Empiezan a contarse los días para el estreno de Star Wars: The Rise Of Skywalker. Esta cinta no solo cerrará la trilogía protagonizada por Rey, sino que servirá como desenlace de la saga Skywalker. Es J.J. Abrams quien está a cargo de la cinta. El también director de El despertar de la Fuerza, tiene la responsabilidad de cerrar dos historias de forma que todos los fans queden satisfecho.

Está demás decir que dicha tarea es casi imposible, sin embargo, el realizador decidió asumirla y parece que habría alcanzado los resultados esperados. En una reciente entrevista, el cineasta ha revelado cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado en ‘El ascenso de Skywalker’.

“Sabíamos que esta película necesitaba funcionar por sus propios términos. No tenía que ser solo un desenlace o una respuesta a lo que había antes. El equilibrio ha sido mi mayor desafío. Esto es una clave en cualquier secuela cinematográfica, pero es especialmente difícil si hablamos de La Guerra de las Galaxias. El Episodio IX no solo tiene que tener en cuenta lo que ocurría en las dos entregas anteriores, sino todo lo que establece el canon de la franquicia y los acontecimientos de la trilogía original. A esto hay que añadir las exigencias de los seguidores más fanáticos, al mismo tiempo que se tiene en cuenta que Star Wars es un producto totalmente global que llega a público de todos los tipos”, afirmó J.J. Abrams.

En el largometraje próximo a estrenarse, la trama tiene que abordar el último esfuerzo que se realizará para detener a la Primera Orden. Es por este motivo, que Poe Dameron, Finn, Rose Tico y, por supuesto, Rey lucharán sin descanso junto a los aliados que tienen repartidos por toda la galaxia.