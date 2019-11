Marvel: los Power Rangers a punto de ser parte del UCM

Los superhéroes clásicos más recordados y queridos es sin duda, Power Rangers, quiénes con sus diversas temporadas siguen atrapando la admiración de muchos jóvenes en cada generación.

Y en la reciente temporada de The Toys That Made Us, la cual se encuentra disponible en Netflix, se reveló que el programa casi perteneció al Universo Cinematográfico de Marvel y que Stan Lee se encontraba muy interesado en adaptar a la televisión occidental, la popular que serviría de inspiración para crear Mighty Morphin Power Rangers.

Cabe recordar que, en 1878 hubo una serie de Spider-Man que produjeron la leyenda de los cómics y la jefa de Marvel Television, Margaret Loesch, durando en total solo 13 episodios y cuyo mayor éxito, fue curiosamente en Japón, donde hicieron una versión nipona del trepamuros.

Todo ello, hizo que la relación del escritor vaya en aumento con el país asiático, y fue así que conoció Super Sentai, la serie de Toei Animation que en occidente se transformaría en los Power Rangers. El creativo hizo un capítulo piloto, sin embargo, en esta parte del mundo nadie estuvo interesado en el producto y esto fue varios años antes de que se demostrara que sí había un público para este tipo de shows.

De haber sucedido, el popular grupo de superhérores sería ahora parte del universo de Marvel, trayendo quizá, una gran cantidad de aventuras con los conocidos personajes de la compañía.