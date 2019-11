Los Simpson: serie llegaría a su final en tres años

Los Simpson se ha convertido en una de las series más vistas en estos últimos 30 años y aunque la creación de Matt Groening ha tenido una baja de calidad en sus últimas temporadas, miles de fanáticos siguen disfrutando de las curiosidades de la familia amarilla.

Pero todo esto podría cambiar, según las declaraciones de Danny Elfman, quien comentó en Joe que el recordado programa estaría llegando a su final. El artista es conocido en la industria del entretenimiento gracias a sus diferentes composiciones en Avengers: Era de Ultrón, La Telaraña de Charlotte, Charlie y la Fábrica de Chocolate, El cadáver de la novia, entre otras, aunque su mayor éxito habría sido su tema musical de Los Simpson.

“Bueno, por lo que he escuchado, está llegando a su fin. Entonces, ese argumento también llegará a su fin. No lo sé a ciencia cierta, pero he oído que será en su último año”, comentó el compositor.

A pesar que la cadena Fox acaba de renovar la serie para una trigésima segunda temporada, quedando todavía muchos más episodios por emitir, todo parece indicar que por las palabras de Elfman, esa sería la última entrega de Los Simpson, la cuál llegará entre el 2021 o 2022.