Star Wars: The Rise of Skywalker no será la cinta más larga de la saga de George Lucas

En los últimos meses se estuvo rumoreando que Star Wars: The Rise of Skywalker sería la cinta más larga de toda la saga, creada por George Lucas hace más de 40 años.

En diversas plataformas se leía que el Episodio IX podría tener una duración de 155 minutos, sin embargo, el director J.J. Abrams descartó estos rumores y reveló, en una entrevista para Entertainment Weekly, cuántos minutos estaríamos ante la pantalla grande.

Star Wars: The Rise of Skywalker tendrá una duración total de 141 minutos, es decir, 2 horas y 21 minutos, colocándose como la tercera cinta de la saga en este rubro.

La película más larga de Star Wars es The Last Jedi, con 152 minutos, mientras que Attack of the Clones es la segunda con 142, con un minuto más que el Episodio IX.

Mira aquí el nuevo avance de Star Wars

A continuación te detallamos la duración de todas las películas de esta saga.

1. The Last Jedi: 152 minutos

2. Attack of the Clones: 142 minutos

3. The Rise of Skywaker: 141 minutos

4. Revenge of the Sith: 140 minutos

5. The Force Awakens: 138 minutos

6. The Phantom Menace: 136 minutos

7. Return of the Jedi: 136 minutos

8. Empire’s Strikes Back: 125 minutos

9. A New Hope: 127 minutos

En cuanto los spin-off de Star Wars, tenemos a Rogue One con 133 minutos y Han Solo con 135 minutos.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrenará el próximo 19 de diciembre y será dirigida por J.J. Abrams. El Episodio IX contará con Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, y Carrie Fisher.