Frozen 2 sorprende y supera las expectativas en recaudación de taquilla

La segunda entrega de Frozen la está rompiendo en taquilla. De acuerdo con Deadline, la película ha obtenido 41 millones 800 mil dólares solo en Estados Unidos y Canadá. Esta cantidad representa la mayor apertura del mes para un filme animado.

Sin duda, la secuela ha superado en su primer fin de semana la recaudación de la primera película, lo que al final le proporcionará a Disney los preciados 3 mil millones de dólares en acumulado, récord que el estudio alcanzará por tercera vez en su historia.

La casa del ratón logró por primera vez este récord en 2016, gracias a las ganancias nacionales recaudadas por exitosas películas como Buscando a Dory, Rogue One: Una Historia de Star Wars y Capitán América: Civil War.

El siguiente año no fue tan fructífero para Disney, pero en 2018 remontó y logró alcanzar nuevamente los US$ 3 mil millones gracias a los esperados lanzamientos. Sin duda, después del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker el 21 de diciembre, la empresa romperá cualquier registro en la taquilla local que se hubiera establecido en el pasado.

Inicialmente se esperaba que Frozen 2 recaudara US$ 100 millones en su debut en la taquilla local, pero tras un primer día muy alto en las ventas, Disney incrementó la expectativa a US$ 120 millones. Esta cantidad incluso superaría el estreno de la primera entrega, el cual obtuvo US$ 93 millones en noviembre de 2013. Y otro enorme récord que esta secuela podría romper, es el de la mayor apertura taquillera en la historia de Walt Disney Animation Studios.