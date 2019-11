Deadpool: Tim Miller declara que abandonó la secuela por culpa de Ryan Reynolds

El director de Deadpool , Tim Miller , confesó porque no optó por regresar en la secuela del Mercenario Bocazas.

Es así que fue enfático al acusar al protagonista de la película, Ryan Reynolds, ya que “quería tener el control de la franquicia”, lo que chocó con la necesidad de Miller de ejercer el control como director.

“Se hizo evidente que Ryan quería tener el control de la franquicia”, dijo Miller en el podcast The Business de KCRW.

Tráiler de Deadpool

“Puedes trabajar de esa manera como director, con bastante éxito, pero no puedo. No me importa tener un debate, pero si no puedo ganar, no quiero jugar.

Y no creo que pueda negociar cada decisión creativa, hay demasiadas para tomar. Así que Ryan es la cara de la franquicia, y él fue el componente más importante de eso, con mucho. Entonces, si decide que quiere controlarlo, entonces lo va a controlar ".

Miller continuó: “Siempre he sido bastante bueno en lo de ‘seguir adelante’. Me preocupo profundamente, y luego llegas a este punto en el que tienes que tomar una decisión, y soy bastante bueno al ponerlo en mi espejo retrovisor. Tuvimos una reunión en Fox, y la escritura estaba en la pared, así que dije: 'Lo entiendo. Dejaré de fumar, y ustedes pueden hacer lo que necesitan hacer".

A fines de 2016, TheWrap informó que Miller quería una secuela más estilizada, mientras que Reynolds quería centrarse más “en el estilo de comedia atrevida que le valió a la primera película su calificación R”.

Ese mismo informe afirmó que Reynolds y Miller se enfrentaron por el casting del cable mercenario que viaja en el tiempo, un papel finalmente ganado por Josh Brolin. El director quería a la estrella de Bloodline , Kyle Chandler, en el papel y Fox, entonces los propietarios de Deadpool IP, respaldaron el deseo de Reynolds de tener otro actor, según el informe.