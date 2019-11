Dragon Ball: la fatídica razón por la que Goku no pudo revivir a su abuelito

Dragon Ball se ha convertido en uno de los animes más queridos por toda una generación, incluso hasta hoy, Akira Toriyama continúa creando más aventuras en su última saga de Dragon Ball Super.

Y aunque ya pasaron más de 20 años desde la primera entrega, aun quedan pendientes algunas dudas sobre ciertos acontecimientos como la razón del por qué nunca revivieron a Son Gohan, el abuelito de Goku.

Recordemos que el saiyajin era un niño cuando por accidente, mató a su pariente. Sin embargo, al enterarse del suceso, el protagonista no usó las esferas del dragón para devolverle la vida más adelante.

Una de las primeras razones es que cuando Goku logró reunir las esferas, el papá de su amigo Upa muere, dejándolo totalmente destrozado. Por lo que, el pequeño guerrero usó el deseo para revivirlo, postergando así la resurrección de su abuelo.

Dragon Ball - Goku y su abuelito se encuentran

Otra causa, es por las normas de las esferas del dragón que, según las reglas impartidas por Shen Long, las personas podía revivir si morían por algún tipo de accidente, como lo que ocurrió con Son Gohan. No obstante, esto solo tendría lugar con los seres que no habían pasado más de un año de fallecido, lamentablemente ya habría ocurrido mucho más tiempo desde su deceso.

Aunque todo esto quizá no justifique que el saiyajin no resucite a su abuelito, este ya era un hombre mayor, viviendo ya lo suficiente y cuando su nieto le pregunta en un conmovedor encuentro, si pueden volver a vivir juntos, el anciano le indica que no hay necesidad y que puede estar en paz.

Sin duda, la madurez que adquiere el personaje principal a lo largo de la historia, le ayuda a entender que el deseo de Son Gohan era que él se convierta en alguien capaz de proteger a otros e inculcarle valores para que sea una buena persona, cosa que logró.