Black Adam: ‘La Roca’ confirmó la aparición de la Justice Society of América

Hace unas semanas se confirmó la fecha de estreno de Black Adam, cinta que será interpretado por Dwayne Johnson o mejor conocido como ‘La Roca’. Así mismo, se mostró el primer boceto del actor interpretando al antihéroe.

Ahora último se han revelado nuevos detalles de la película de Black Adam. El propio protagonista de Jumanji y la saga Fast and Furious ha anunciado la aparición de la Justice Society of América.

La noticia ha sido confirmada por el actor mientras se daba la presentación de Jumanji: El siguiente nivel, donde reveló lo siguiente, “os presentaremos a vosotros, al mundo, a la Sociedad de la Justicia de América”.

Black Adam no solo será una cinta de origen, sino también servirá para la aparición del primer grupo de superhéroes en la historia del tebeo.

¿Quiénes son la Sociedad de la Justicia de América?

Fueron creados por Sheldon Mayer y Gardner Fox. Este grupo debutó en 1940 en All-Star Comics, siendo el primer grupo de superhéroes en los cómics, formados por diferentes personajes de distintas editoriales formando una misma historia.

Justice Society of América. Foto: DC Cómics

Entre los diversos personajes que integran esta sociedad tenemos a Doctor Destino, Hour-Man y El Espectro (National Comics); The Atom, The Flash, Linterna Verde y Hawkman pertenecen a All-American; Superman, Batman y Wonder Woman se unieron en 1945.

Por ahora, el rumor indica que los personajes de la Justice Society of America que aparecerían en la cinta de Black Adam serían Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher y Stargirl.

Black Adam se estrenará el próximo 22 de diciembre de 2021.