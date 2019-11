Nicolas Cage se interpretará a sí mismo en filme

El actor Nicolas Cage está en conversaciones para participar en la extraña película de metaficción The Unbearable Weight of Massive Talent e interpretar a una de las personalidades más emblemáticas de Hollywood: él mismo. Según The Hollywood Reporter, las negaciones con Cage se encuentran avanzadas y eso le permitiría al estudio Lionsgate retomar este proyecto, después de ganar sus derechos a varios competidores como HBO Max y Paramount.

El filme puede representar el regreso del actor (55) a una película de gran factura desde Ghost Rider: Espíritu de Venganza (2011) y tras varios años rodando cintas de bajo presupuesto. Con un argumento algo retorcido, el intérprete tendría que representar a un Nicolas Cage desesperado por obtener un papel en un nuevo filme de Quentin Tarantino y, al mismo tiempo, que lidia con una tensa relación con su hija adolescente.

También habla ocasionalmente sobre una versión egoísta de sí mismo que proviene de los años 90 y que lo impulsa a hacer varias películas sin éxito y a no ser más una estrella. Con una montaña de deudas, el Cage de la cinta conoce a un multimillonario mexicano y fan de su trabajo que le propone trabajar en un guion que ha estado elaborando.

Sin embargo, la CIA le revela que el hombre es un peligroso narcotraficante, lo que pone en riesgo la vida de su familia y le obliga a dar el papel de su vida. Según THR, este proyecto de metacine incluirá guiños a largometrajes de Cage como Leaving Las Vegas (1995), Face Off (1997) y 60 segundos (2000).